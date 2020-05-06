В Италии за сутки от коронавируса излечились рекордные 8 тыс. человек

Число излечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) в Италии за последние сутки достигло 8 014 человек, что стало рекордным показателем за все время эпидемии.

Как говорится в распространенной в среду сводке Департамента гражданской защиты, общее число излечившихся достигло 93 245, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Италии вновь возрос и составил 1 444 по сравнению с 1 075 во вторник, общее число инфицированных с начала эпидемии в стране достигло 214 457.

При этом от вызываемого коронавирусом заболевания за последние сутки умерли 369 человек, что выше показателя днем ранее, когда было зарегистрировано 236 смертей. Таким образом, общее число летальных исходов в стране достигло 29 684.

По данным властей, количество болеющих сократилось до 91 528, из них 1 333 проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Более 74,4 тыс. лечатся в домашних условиях в изоляции.

4 мая в Италии начался первый этап послабления карантинных мер, действующих с 10 марта. В частности, 4,5 млн трудящихся вернулись на работу на предприятия и стройки. Населению разрешено выходить в парки и сады для прогулки и занятий спортом, ресторанам можно продавать еду навынос.