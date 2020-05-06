https://news.day.az/world/1232399.html Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 78 202
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 78 202
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 64 человека, общее число жертв заболевания достигло 3 584.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 131 744, за прошедшие 24 часа 2 253 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 78 202.
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