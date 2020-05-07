Трамп пообещал рассказать, выполняет ли Китай торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп через одну - две недели сделает заявление о том, выполняет ли Китай первую фазу торгового соглашения.

"Я смогу объявить об этом через неделю или две. Не только касательно сельхозпродукции, но также и многих других отраслей", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На вопрос, намерен ли Вашингтон ввести дополнительные пошлины в отношении Пекина за якобы запоздалое реагирование на распространение вируса, президент ответил: "Я не хочу об этом говорить сейчас. Мы в середине больших дел".

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 млрд долларов в течение первого года и на 123,3 млрд долларов - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.