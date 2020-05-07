Страны Прибалтики открыли границы друг с другом

Власти стран Прибалтики договорились об открытии внутренних границ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом написал в своем Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Границы откроются 15 мая.

Приехавшие из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать карантин. Такое же требование предъявят к гражданам прибалтийских республик, вернувшимся из других стран. Ожидается, что в дальнейшем к странам Прибалтики может присоединиться Финляндия.

Границы между Литвой, Латвией и Эстонией закрыты в середине марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Латвии, по данным на 6 мая, коронавирусная инфекция выявлена у 900 человек, 17 человек умерли. В Литве заболели 1428 человек, 48 человек умерли. В Эстонии коронавирус обнаружили у 1713 человек, 55 человек умерли, 264 выздоровели.