https://news.day.az/world/1232445.html В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тысячи заражений COVID-19

В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тысячи заражений COVID-19

В мире, 7 мая 2020 09:16 318
В Бразилии зарегистрировали свыше 121 тысячи заражений COVID-19

В Бразилии к среде зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались более 8 тыс. человек по всей стране, сообщил новостной портал "Глобу", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зарегистрированных зараженных превысило 100 тысяч человек.

Самое большое количество смертей зарегистрировали на севере и северо-востоке страны, а также в штатах Сан-Паулу и в Рио-де-Жанейро. Выздоровели 22,8 тысячи человек.

Во вторник стало известно, что Отавиу ду Регу Баррос, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару, заразился коронавирусом.

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