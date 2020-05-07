США создадут альтернативу ВОЗ

США могут создать новую альтернативу Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которая, по мнению Вашингтона, не справилась с пандемией COVID-19. Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время, как отметил глава внешнеполитического ведомства, власти страны оценивают свои дальнейшие планы относительно ВОЗ. "Президент поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи", - подчеркнул Помпео.

По словам госсекретаря, США найдут способ, чтобы остаться мировым лидером по выработке мер в сфере здравоохранения. Он отметил, что Вашингтон знает, как проводить международные кампании в области медицины, и поэтому готов основать свое агентство для охраны здоровья людей.