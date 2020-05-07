https://news.day.az/world/1232479.html В США прошли демонстрации сторонников и противников соблюдения режима карантина - ФОТО
В США прошли демонстрации сторонников и противников соблюдения режима карантина - ФОТО
4 мая в Бостоне (столице штата Массачусетс, США) прошли демонстрации сторонников и противников соблюдения режима карантина.
Как передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il, пандемия коронавируса привела к закрытию подавляющего большинства частных предприятий в Массачусетсе с 23 марта. В штате были выявлены более 60 тысяч человек с коронавирусной болезнью COVID-19.
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