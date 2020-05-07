Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 615 человек

В Грузии число зараженных коронавирусом (COVID-19) достигло 615 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что 5002 человека находятся на карантине, 485 человек - на стационарном лечении. Вылечились 275 человек, умерли 9 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.