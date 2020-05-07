https://news.day.az/world/1232485.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 615 человек
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 615 человек
В Грузии число зараженных коронавирусом (COVID-19) достигло 615 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Отмечается, что 5002 человека находятся на карантине, 485 человек - на стационарном лечении. Вылечились 275 человек, умерли 9 человек.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
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