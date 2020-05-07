https://news.day.az/world/1232489.html В Пакистане разбился самолет ВВС
В Пакистане разбился самолет ВВС
Учебно-тренировочный самолет FT-7 ВВС Пакистана потерпел катастрофу в провинции Пенджаб. Об этом сообщило в четверг агентство PTI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Самолет разбился во время выполнения учебного полета в 300 км от города Лахор. Оба пилота погибли. На месте происшествия работает специальная комиссия.
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