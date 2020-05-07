В Армении 2884 зараженых коронавирусом

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 2884, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 6 мая, в стране было 2782 выявленных случая заражения. Таким образом, прирост за сутки составил 102 человека.

Согласно новым данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 42 человека. Накануне сообщалось о 40 летальных случаях. Таким образом за минувшие сутки умерли еще двое.

На лечении находятся 1648 пациентов. Общее количество проведенных тестов составило 28017.