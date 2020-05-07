Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США

Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате своих боевых действий в 2019 году, еще 91 человек был ранен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, эти данные приводятся в опубликованном накануне докладе военного ведомства.