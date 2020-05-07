https://news.day.az/world/1232511.html Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США - ВИДЕО
Пентагон признал гибель 132 мирных жителей из-за действий военных США - ВИДЕО
Министерство обороны США признало гибель 132 мирных жителей в результате своих боевых действий в 2019 году, еще 91 человек был ранен.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, эти данные приводятся в опубликованном накануне докладе военного ведомства.
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