Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч

В РФ за сутки выявили 11 231 случай коронавируса, теперь их 177 160, в 48,7% случаях нет симптомов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 231 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5471 (48,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Всего в РФ зарегистрировано 177 160 случаев (+6,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.