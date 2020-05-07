Китай за сутки выявил два ввозных случая коронавируса

В Китае за минувшие сутки выявили два новых случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно последним данным, за последние 24 часа были обнаружены шесть бессимптомных носителей вируса в стране, выздоровели после заражения еще 46 пациентов. Летальных случаев в Китае не зафиксировали.

Таким образом, всего с начала эпидемии сообщалось о 82 885 подтвержденных случаях заражения в КНР, вылечились 77 957 человек и 4633 - скончались.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.