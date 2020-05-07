https://news.day.az/world/1232536.html В Анкаре назвали сроки нормализации экономики

В Анкаре назвали сроки нормализации экономики

В мире, 7 мая 2020 12:22 350
В Анкаре назвали сроки нормализации экономики

Экономическая активность в Турции вернется в нормальное русло во второй половине текущего года. С таким прогнозом выступил министр казначейства и финансов республики Берат Албайрак в ходе видеоконференции с международными инвесторами, передает Day.Az со ссылкой на агентсво Анадолу.

"При наихудшем сценарии экономическая активность нормализуется во втором полугодии", - сказал он.

Глава ведомства отметил, что в Турции удалось взять распространение коронавируса нового типа под контроль.

Вместе с тем он указал, что следует ожидать сокращения объемов экспорта и падения оборота сектора туризма. При этом Албайрак заверил, что государство оказывает поддержку этим отраслям экономки.

 

По словам главы ведомства, валютные резервы ЦБ Турции находятся на "более чем достаточном уровне". Он добавил, что "банки и частный сектор могут легко конвертировать свои задолженности".

Албайрак сообщил, что Турция ведет переговоры по установлению своп-линий со странами G20. При этом он отметил, что Анкара не планирует договариваться о свопах с Международным валютным фондом (МВФ).

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