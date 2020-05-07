Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

Курс турецкой лиры к доллару США снизился до рекордного уровня. В настоящее время 1 доллар равен 7,49 лирам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, текущий курс на 0,254 лиры выше минимума, зарегистрированного в 2018 году. Согласно прогнозам, лира продолжит ослабевать, и в течение года ожидается регресс турецкой экономики.