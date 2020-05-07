Рецессия исторического масштаба и безработица в ЕС

Рецессия исторического масштаба в ЕС приведет к серьезным-социально экономическим последствиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Еврокомиссия представила Весенний экономический прогноз, согласно которому темпы восстановления будут неравномерными и на процесс повлияет не только отмена карантинных ограничений, но и степень зависимости каждой из стран от туризма, а также финансовые возможности бюджета. В текущем году уровень безработицы в Евросоюзе поднимется с 6,7% до 9%.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил: "Безработица вырастет, но вместе с тем принимаемые меры ограничат этот рост. Ущерб от пандемии отразится на рынке труда, но своевременные и существенные мера правительств и европейских институтов помогут сократить потерю рабочих мест, вместе с тем ожидается значительное снижение отработанных часов".