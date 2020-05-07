Wizzair возобновляет пассажирские авиаперевозки

Венгерская авиакомпания Wizzair с осторожностью возобновляет рейсы из Будапешта по 16 маршрутам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщило национальное новостное агентство MTI.

При этом полеты из других международных аэропортов страны начнутся только в июне.

В скором времени из аэропорта венгерской столицы можно будет добраться до Афин, Барселоны, Берлина, Бирмингема, Базеля, Дортмунда, Эйндховена, Лондона, Ливерпуля, Мадрида, Подгорицы, Стокгольма и Сараево.

Пассажиров просят регистрироваться на рейсы онлайн и заранее покупать все необходимые услуги, чтобы свести к минимуму пребывание в аэропорту и стояние в очередях.