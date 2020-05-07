https://news.day.az/world/1232548.html Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте
Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте
В Польше нижняя палата парламента (Сейм) приняла закон о заочном голосовании на президентских выборах 10 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
За преодоление вето сената проголосовали 236 депутатов, против - 213.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года.
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