Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте

В Польше нижняя палата парламента (Сейм) приняла закон о заочном голосовании на президентских выборах 10 мая, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За преодоление вето сената проголосовали 236 депутатов, против - 213.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года.