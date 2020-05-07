Промпроизводство в Германии в марте снизилось рекордными темпами

Промышленное производство в Германии в марте упало на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным снижением с начала сбора данных в 1991 году, показали данные министерства экономики и труда ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Опрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение промпроизводства на 7,5%.

В автомобильной промышленности в марте был зафиксирован спад на 31,1% в месячном выражении.

Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 11,6%. Выпуск средств производства сократился на 16,5%.

В то же время в строительной отрасли был зафиксирован рост почти на 2%.

Пандемия коронавируса подорвала глобальную деловую активность и ударила по спросу. Опубликованные в среду данные показали, что заказы промпредприятий Германии в марте сократились на 15,6% относительно предыдущего месяца до минимума с начала сбора данных в 1991 году.

Исследовательский институт IFO предупредил, что промышленное производство в Германии, вероятно, упадет в ближайшие три месяца. Индекс производственных ожиданий IFO в апреле опустился до самого низкого уровня с момента воссоединения Германии. Индикатор упал до -51,4 пункта с -21,4 пункта в марте.