В Евросоюзе сильный спад. Подъём будет слабее

Европейская комиссия прогнозирует сокращение экономики ЕС на 7,4% в этом году. Это - спад "исторического масштаба", вызванный нашествием коронавируса и мерами по борьбе с пандемией.

"Мы не только находимся в глубокой рецессии. Это глубокая рецессия с риском создания различных условий и разных последствий в разных странах-членах ЕС", - предупреждает Паоло Джентилоне, Еврокомиссар по экономике. Под угрозой - общая валюта и единый рынок, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ожидается, что в 2020 году на более, чем 9% сократится валовой внутренний продукт в Греции, Италии, Испании и Хорватии. То есть, хуже всего придётся странам, сильно зависящим от туризма.

ВВП Германии, ведущей экономической державы континента, уменьшится на 6,5%.

В целом по еврозоне эти потери составят к концу 2020 года 7,7%.

Но в этом и следующем году страны будут восстанавливаться, и спад сменится подъёмом на 6,1% от низшей точки.

Особенно высоко ВВП подскочет в наиболее страдающих сейчас южных странах ЕС, куда жители других ездят отдыхать.

Экономист из Гарвардского университета предупреждает, что из-за различия в сроках и силе карантинных мер в разных странах выход из рецессии тоже будет неравномерным:

"Вполне вероятно, что когда страны откроются, они получат много новых случаев заражения. Тогда, возможно, нужно будет применять локдаун снова, пока такие всплески не сойдут на нет, - говорит Меган Грин. - То есть периодически придётся возобновлять самоизоляцию и социальное дистанцирования. В результате не получится восстановление в форме латинской буквы V на графике. Скорее, это будет похоже на "свуш", эмблему компании Nike, с неким зигзагом в конце ".

В Евросоюзе уже согласован чрезвычайный экономический пакет на 540 млрд евро. Страны-члены создают структуру фонда объёмом ещё в полтора триллиона, из которого будут оплачены усилия по преодолению последствий кризиса.