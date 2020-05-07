https://news.day.az/world/1232570.html Вице-президент "Лукойла" госпитализирован в связи с коронавирусом
Вице-президент "Лукойла" госпитализирован в связи с коронавирусом
Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
О состоянии Федуна не сообщается.
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