Вице-президент "Лукойла" госпитализирован в связи с коронавирусом

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О состоянии Федуна не сообщается.