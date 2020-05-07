В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он подчеркнул, что об ослаблении режима ограничений в городе пока говорить рано.

"Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать, поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте, другие требования по контролю за передвижением по городу, электронные пропуска - все это остается в силе", - сказал Собянин в интервью "России 24".

Он уточнил, что обязательное ношение масок и перчаток в метро вводится с 12 мая.