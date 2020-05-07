Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Абэ проинформировали друг друга о том, какие меры предпринимаются в связи с пандемией.

"Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов", - сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лаворов обсудил борьбу с коронавирусом с главой МИД Британии Домиником Раабом.