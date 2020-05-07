Илону Маску указали на невозможность назвать новорожденного сына странным именем

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс (Клэр Буше) не смогут назвать новорожденного сына странным именем X Æ A-12. Об этом в комментарии People рассказал юрист Дэвид Гласс (David Glass), занимающийся семейным правом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он указал, что это не нелегально по законам штата Калифорния, где прошли роды, но власти не примут такое имя в официальных документах. "В Калифорнии можно использовать только 26 букв английского языка в имени ребенка", - подчеркнул Гласс.

По словам юриста, единственным исключением может служить апостроф, надстрочный знак в виде запятой, остальные символы невозможно ввести в систему. Он уверен, что если в свидетельстве о рождении родители укажут X Æ A-12, то документ откажутся принимать и попросят заполнить заявку заново.

"У них будет возможность обжаловать отказ в принятии свидетельства о рождении, но маловероятно, что их возражения примут, потому что, опять, это Калифорния, в котором не принято использование символов", - заключил Гласс.