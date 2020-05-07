Утечка ядовитого газа на химзаводе в Индии: тысяча отравившихся, есть погибшие

По меньшей мере 8 человек стали жертвами утечки ядовитого газа на востоке Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, около тысячи получили отравления разной степени тяжести. 70 человек, по данным местных СМИ, находятся в больницах в тяжёлом состоянии.

Трагедия произошла на химическом заводе южнокорейской компании LG. Предприятие было остановлено после введения карантина 25 марта. Две ёмкости со стиролом, применяемым для производства полимеров, по пять тысяч тонн каждая, остались без присмотра. Руководство сейчас выясняет, как именно могла произойти утечка.

Расследование взял под контроль премьер-министр Индии. Жителям районов, расположенных рядом с заводом, советуют прикрывать рот и нос влажной тканью.