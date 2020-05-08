Как выглядит французская Ницца без туристов

Город Ницца на Лазурном берегу считается одним из самых популярных морских курортов не только во Франции, но и во всей Европе. Обычно на его пляжах яблоку негде упасть, однако сейчас из-за карантина там почти никого нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, Франция - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. С начала пандемии там опасный вирус подхватили почти 175 тысяч человек, из них около 26 тысяч погибли.

Еще в середине марта в стране ввели беспрецедентные меры безопасности, которые со временем только усиливались. Сейчас людям нужно объяснять необходимость выходить из дома, нельзя заниматься спортом на улице днем, гулять на пляжах и тому подобное. Ослаблять карантин планируют только после 11 мая.