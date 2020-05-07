США временно отменили пошлины на почти 150 товаров из Китая

Аппарат представителя США на торговых переговорах временно исключил 146 наименований товаров из списка облагаемой таможенными пошлинами китайской продукции, который был введен в сентябре 2018 года. Это следует из официального уведомления, размещенного в четверг в электронной базе Федерального реестра США - сборнике официальных документов американского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе отмечается, что, принимая такое решение, американские власти "решили удовлетворить ряд запросов" американских компаний по исключению товаров из перечня, в который входит китайская продукция на $200 млрд, и учитывали множество факторов - в частности, некоторые из этих товаров оказались доступны для приобретения только у китайских производителей.

Исключения будут действовать по 7 августа текущего года. В число товаров, исключенных из списка, попали, в частности, ряд продуктов питания, раковины из гранита, автомобильные зеркала заднего вида, детские стульчики.

Ранее власти США уже исключали из этого перечня ряд наименований.

14 февраля вступила в силу первая фаза договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров, в рамках которой стороны понижают пошлины на продукцию друг друга. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, Вашингтон не будет отменять пошлины на импорт товаров китайского производства, пока стороны не достигнут второго этапа сделки.

Церемония подписания соглашения по первой фазе сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.