Трамп заявил Путину о готовности США предоставить помощь России в борьбе с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп в четверг в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности США предоставить помощь России в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в письменном сообщении, распространенном заместителем пресс-секретаря Белого дома Джаддом Диром по итогам переговоров глав двух государств, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он подчеркнул, что разговор прошел в связи с празднованием 75-летия Победы. "Президент Трамп подтвердил, что США напряженно работают над оказанием помощи американцам, а также готовы оказать помощь любой нуждающейся стране, включая Россию", - отметил Дир в опубликованном в Twitter сообщении.

Трамп также заявил о приверженности Вашингтона контролю над вооружениями, который включает как Россию, так и Китай, а также о готовности своей страны обсуждать этот вопрос, чтобы избежать гонки вооружений. "Президент подтвердил, что США привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только РФ, но и Китай, а также с нетерпением ожидают будущих обсуждений [этой темы], чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений", - написал он.

Отвечая 4 ноября 2019 года на вопрос ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотел бы Вашингтон продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), хозяин Белого дома не ответил.

9 апреля представитель Госдепартамента сообщил ТАСС, что американская администрация изучает возможность продления договора, учитывая современные угрозы, а также заявления РФ о готовности продлить соглашение без предварительных условий.

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

В апреле Трамп учредил пост своего спецпредставителя по контролю над вооружениями и назначил на него Маршалла Биллингсли. В начале мая президент США также выдвинул кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности.