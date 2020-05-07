Помпео не оспаривает вывод спецслужб США об естественном происхождении коронавируса

Госсекретарь США Майкл Помпео не видит оснований подвергать сомнению вывод американского разведывательного сообщества о том, что новый коронавирус не имеет искусственного происхождения. Об этом Помпео заявил в четверг в эфире телеканала Си-эн-би-си, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Госсекретаря попросили внести ясность в данный вопрос, так как именно он 3 мая озвучил версию о том, что вирус был создан искусственно. Помпео утверждал тогда, что Вашингтона есть доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане. При этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью журналу "Нэшнл джиографик" на этой неделе указал на наличие научных данных, свидетельствующих о том, что новый коронавирус мутировал в дикой природе без какого-либо вмешательства человека.

Помпео в интервью подчеркнул, что попытки противопоставить его слова мнению главного инфекциониста США "нацелены на то, чтобы внести разлад и раскол в правительство Соединенных Штатов". "Разведывательное сообщество проанализировало имеющиеся у него данные и заявило, что вирус не имеет искусственного происхождения. У меня нет оснований оспаривать это [заключение]", - сказал госсекретарь.

Он при этом повторил утверждение о том, что вирус "брал свое начало в китайском Ухане, что заболевание просочилось потом в мир, а компартия Китая утаила это". "Речь не в политике <...> Речь идет о защите американцев в будущем. Эпидемиологи все еще не знают происхождение этого вируса", - добавил Помпео.

Позиция США и Китая

Помпео 3 мая заявлял о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Госсекретарь ответил утвердительно на вопрос о том, считает ли он, что вирус был создан искусственно.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала Эн-би-си выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". Он подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе.

В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала "Фокс ньюс" о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли.