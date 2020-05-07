Путин обсудил с Трампом положение на мировом рынке нефти и сделку ОПЕК+

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Затронуто положение на мировом рынке нефти, - говорится в сообщении. - Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию президентов России и США, нового согла шения ОПЕК +, которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен".

Российский лидер в разговоре также отметил, что РФ и США способны многого добиться, если будут следовать традициям союзничества Второй мировой войны.

"Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага. Подчеркнуто, что следуя этим традициям, Россия и США способны многого добиться в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, противодействие эпидемиям", - говорится в сообщении.