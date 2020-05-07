Южная Корея в апреле испытала новую баллистическую ракету "Хёнму-4"

Вооруженные силы Республики Корея в апреле провели испытания баллистической ракеты нового типа "Хёнму-4". Об этом сообщило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на правительственный источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Испытания состоялись на полигоне Анхын в уезде Тхэан на западном побережье страны. Согласно имеющейся информации, один из двух запусков ракет оказался неудачным.

По неподтвержденным данным, дальность полета "Хёнму-4" составляет до 800 км, ее полезная нагрузка может достигать 2 тонн.

Агентство отмечает, что разработка "Хёнму-4" началась в 2017 году после пересмотра соответствующих нормативов, ограничивавших полезную нагрузку баллистических ракет южнокорейского производства.