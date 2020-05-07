Министр здравоохранения Афганистана заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз инфицирован Covid-19. Эту новость сегодня, 7 мая, передают все афганские медиа, передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com.

Как сообщает TOLOnews, в ответ на официальный запрос в минздраве страны только что подтвердили данную информацию.

По данным на сегодня, в Афганистане зарегистрировано 3563 случая заражения коронавирусной инфекцией (+171 за последние сутки), скончались 106 человек

