https://news.day.az/world/1232786.html Министр здравоохранения Афганистана заразился коронавирусом
По данным на сегодня, в Афганистане зарегистрировано 3563 случая заражения коронавирусной инфекцией (+171 за последние сутки), скончались 106 человек
Министр здравоохранения Афганистана заразился коронавирусом
Министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз инфицирован Covid-19. Эту новость сегодня, 7 мая, передают все афганские медиа, передает Day.Az со ссылкой на eadaily.com.
Как сообщает TOLOnews, в ответ на официальный запрос в минздраве страны только что подтвердили данную информацию.
По данным на сегодня, в Афганистане зарегистрировано 3563 случая заражения коронавирусной инфекцией (+171 за последние сутки), скончались 106 человек
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