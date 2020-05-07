В Китае нашли крупное месторождение природного газа

В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация.

Сообщается, что запасы месторождения превышают триллион кубометров. 