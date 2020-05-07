https://news.day.az/world/1232801.html В Китае нашли крупное месторождение природного газа
В Китае нашли крупное месторождение природного газа
В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация.
Сообщается, что запасы месторождения превышают триллион кубометров.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре