В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки составило 231

Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 231.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.

Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.

Число жертв за прошедшие сутки составило 231 человек. Губернатор отметил, что наблюдается снижение числа жертв, однако оно идет медленно.

Согласно приведенным им данным, 5 мая скончались 232 человека, 4 мая - 230 человек, 3 мая - 226, 2 мая - 280 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

По данным губернатора, число госпитализированных за сутки, по данным на среду, составило 607 человек. В худшие дни в больницы штата Нью-Йорк поступало более 3000 человек, больных коронавирусом, за день. Общее число госпитализированных, как отметил губернатор, снижается с каждым днем и составляет на данный момент 8600.