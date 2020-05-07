https://news.day.az/world/1232833.html В Великобритании от COVID-19 погибло свыше 30,6 тысячи человек
В Великобритании от COVID-19 погибло свыше 30,6 тысячи человек
В Британии жертвами коронавируса нового типа COVID-19 за сутки стали 539 пациентов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.
Общее число летальных исходов в стране возросло до 30 615.
Положительный результат анализов на коронавирус нового типа COVID-19 получили 5614 граждан. Всего за время пандемии было выявлено 206 715 случаев заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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