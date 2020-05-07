В Великобритании от COVID-19 погибло свыше 30,6 тысячи человек

В Британии жертвами коронавируса нового типа COVID-19 за сутки стали 539 пациентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

Общее число летальных исходов в стране возросло до 30 615.

Положительный результат анализов на коронавирус нового типа COVID-19 получили 5614 граждан. Всего за время пандемии было выявлено 206 715 случаев заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.