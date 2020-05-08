В Канаде полиция задержала поджигателей вышек мобильной связи
Полиция канадской провинции Квебек задержала двух поджигателей вышек мобильной связи.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.
Речь идет о мужчине и женщине, которые старше 20 лет. Их задержали ночью в четверг при поджоге двух вышек в пригородах Монреаля. Они взяты под стражу, сейчас выясняется их причастность к пяти аналогичным инцидентам, которые произошли в этом районе с конца прошлой недели. Вышки связи не получили значительных повреждений.
Полиция полагает, что данные инциденты связаны с набирающей в последнее время популярность в интернете теорией, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G. При этом не уточняется, как именно, по мнению пользователей интернета, сети 5G могут способствовать распространению инфекции. В Канаде пока еще обсуждается вопрос перехода на стандарты связи 5G, а на вышках стоит 3G- и 4G-оборудование.
На эти происшествия уже отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, написавший в Twitter, что "вандализм в отношении вышек мобильной связи только угрожает нормальной работе экстренных служб и влияет на повседневную жизнь канадцев по всей стране". Он также добавил, что такие действия являются серьезным правонарушением и влекут за собой уголовную ответственность.
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