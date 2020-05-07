В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 905 до 956, скончался еще 51 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в четверг.

"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.