https://news.day.az/world/1232842.html В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
Число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 905 до 956, скончался еще 51 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в четверг.
"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
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