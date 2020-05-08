Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин принял его предложение о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

Американский глава отметил, что сделал соответствующее предложение в рамках телефонного разговора в четверг, 7 мая.

Трамп также выразил мнение, что Россия якобы переживает не лучшие времена из-за пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.