В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Иране,

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран, очаг залегал на глубине 7 километров.По утверждениям очевидцев, толчки ощущались в центральных районах Тегерана.

Сообщается, что в результате землетрясения один человек погиб и еще шесть пострадали.