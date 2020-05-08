https://news.day.az/world/1232856.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Иране,
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран, очаг залегал на глубине 7 километров.По утверждениям очевидцев, толчки ощущались в центральных районах Тегерана.
Сообщается, что в результате землетрясения один человек погиб и еще шесть пострадали.
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