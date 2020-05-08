Прибыль компании Uber снизилась в первом квартале на $2,9 млрд

Чистая прибыль американской компании Uber Advanced Technologies сократилась на $2,9 млрд на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании за первый квартал 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Выручка компании за отчетный период, завершившийся 31 марта, составила $3,5 млрд. Это на 14% превысило прошлогодние показатели за аналогичный период. Число бронирований поездок с помощью сервиса такси Uber выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, их общая стоимость составила $15,8 млрд.

"Несмотря на то, что наш сервис такси серьезно пострадал из-за пандемии, мы быстро приняли меры для того, чтобы сохранить и укрепить баланс средств, выделить дополнительные ресурсы на [сервис доставки готовой еды] Uber Eats и подготовиться ко всем возможным сценария восстановления", - приводятся в документе слова генерального директора Uber Дары Хосровшахи. Ранее руководство компании приняло решение об увольнении около 14% сотрудников из-за резкого спада перевозок пассажиров ввиду пандемии. Сам Хосровшахи после консультаций с советом директоров дал согласие не получать положенный ему оклад до 31 декабря 2020 года.

Uber - популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий с помощью приложения на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует более чем в 500 городах почти в 80 странах.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек.