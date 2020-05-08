Китай за минувшие сутки зафиксировал один случай заражения коронавирусом

Власти Китая за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом, ни один человек не умер, 36 выписаны из медучреждений. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Новый случай выявлен в северо-восточной провинции Цзилинь. По данным властей региона, это 45-летняя женщина. Она работает прачкой в Управлении общественной безопасности городского уезда Шулань.

Еще три человека подозреваются в заражении коронавирусом - все они недавно прибыли из-за рубежа и находятся в Шанхае.

Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом в Китае за сутки не изменилось - это 1 680 человек. Из них 219 по-прежнему проходят лечение (состояние пяти оценивается как тяжелое), 1461 выписаны из медучреждений. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.