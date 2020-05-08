Абэ и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг нового коронавируса. Об этом сообщило японское общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подробностей 40-минутной беседы на данный момент не приводится, однако, по данным японского телевидения, стороны, вероятнее всего, обсудили воздействие пандемии на мировую экономику и обменялись мнениями по проблеме разработки вакцины против коронавируса. Последний раз премьер-министр Японии и президент США общались по телефону в марте, когда обсуждали вопрос переноса Олимпийских игр в Токио на будущий год из-за пандемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.