Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом

Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора Гуаякиль, где зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19, заражены. Об этом сообщила мэр Синтия Витери, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы провели статистическое исследование по заразившимся COVID-19 в городе. Оно показало, что 33% гуаякильцев заражены", - написала она в Twitter.

Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора Гуаякиль, где зафиксировано наибольшее число случаев COVID-19, заражены, сообщила мэр Синтия Витери.

Как сообщается, в городах, классифицированных красным цветом, будут сохранены те же меры, которые действуют в настоящее время - полная приостановка общественной и частной деятельности (за исключением основных секторов) и комендантский част с 14.00 до 05.00 утра следующего дня.