Британскую экономику ожидает крупнейший спад за 300 лет

Из-за коронавирусной пандемии британскую экономику ожидает крупнейший спад за три столетия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такие данные представил Банк Англии. Регулятор прогнозирует значительное снижение ВВП в этом году и его восстановление с сопоставимыми темпами в следующем. В сообщении сказано, что за первые полгода экономика сократится на 30%, а к январю годовой показатель ВВП снизится на 14% по сравнению с предыдущим периодом.

Восстановление до докризисного уровня ожидается не ранее середины 2021, а по итогам года ВВП вырастет на 15%. Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли подчеркивает, что не видит значительного долгосрочного ущерба от пандемии для британской экономики, хотя её оживление может затянуться.

Коронавирусный кризис способствует и росту безработицы. По данным Банка Англии этот показатель вырастет более чем в два раза и превысит 9% по итогам года.

По словам Эндрю Бэйли, эти оценки не учитывают угрозу второй волны пандемии. Если ситуация будет развиваться по более негативному сценарию, Банк Англии может принять меры по стимулированию экономики, которые пока что было решено отложить до худших времён.