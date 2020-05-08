Генсек ООН призвал бороться с "вирусом ненависти" на фоне пандемии

Политики и социальные сети должны активно бороться с распространившейся на фоне пандемии агрессивной риторикой. Такой призыв содержится в опубликованном в пятницу обращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Генсек обратил внимание, что пандемия продолжает порождать шквал ненависти и ксенофобии, поиск крайних и нагнетание страхов. "Мы должны тотчас же заняться укреплением иммунитета наших обществ к вирусу ненависти, - заявил он. - Поэтому я обращаюсь сегодня с призывом предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистнической риторикой во всем мире".

Гутерриш призвал политических лидеров "проявлять солидарность со всеми членами своих обществ и формировать и упрочивать социальную сплоченность".

Он также обратился к средствам массовой информации и особенно компаниям, владеющим социальными сетями, с просьбой "гораздо деятельнее помечать расистский, женоненавистнический и другой вредный контент и в соответствии с международным правом в области прав человека удалять его".