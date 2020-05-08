Число инфицированных коронавирусом в Армении превысило 3 тыс.

За последние сутки в Армении выявлены 145 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 3029.

До сегодняшнего дня в Армении от коронавируса умерли 43 человека.