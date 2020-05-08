В Грузии растет число зараженных коронавирусом

В Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом. Число зараженных вирусом в стране достигло 623.

Отмечается, что 4723 человека находятся на карантине, 446 человек - на стационарном лечении.

Вылечились 288 человек, умерли 9 человек.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.