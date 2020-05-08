https://news.day.az/world/1232931.html В Грузии растет число зараженных коронавирусом
В Грузии растет число зараженных коронавирусом
В Грузии выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом. Число зараженных вирусом в стране достигло 623.
Отмечается, что 4723 человека находятся на карантине, 446 человек - на стационарном лечении.
Вылечились 288 человек, умерли 9 человек.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
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