Названа дата проведения президентских выборов в Беларуси

Палата представителей Беларуси сегодня назначила президентские выборы на 9 августа, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.

По словам Владимира Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, "чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией".