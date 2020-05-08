https://news.day.az/world/1232934.html Названа дата проведения президентских выборов в Беларуси
Названа дата проведения президентских выборов в Беларуси
Палата представителей Беларуси сегодня назначила президентские выборы на 9 августа, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.
Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа.
По словам Владимира Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, "чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией".
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