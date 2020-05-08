Сотни пострадавших: кадры с места утечки газа в Индии

По крайней мере десять человек погибли и несколько сотен человек были госпитализированы после утечки химического вещества с фабрики LG Polymers в индийском городе Вишакхапатнам, передает Times of India. Город находится в штате Андхра-Прадеш на юго-восточном побережье страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в ночь на седьмое мая, вызвав панику в расположенных рядом населенных пунктах. Люди испытывали проблемы с дыханием, некоторые падали на землю прямо на улице.

Отмечается, что всего пострадали более пяти тысяч человек. В настоящий момент экстренные службы сообщают об устранении утечки, но просят жителей оставаться дома и прикрывать рот и нос влажной тканью.