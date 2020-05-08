https://news.day.az/world/1233036.html Число умерших от коронавируса в Иране достигло 6541
Число умерших от коронавируса в Иране достигло 6541
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 55 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6541.
За последние сутки в Иране выявлены 1556 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 104 691. Вылечились 83 837 человек.
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