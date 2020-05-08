За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 55 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 6541.

За последние сутки в Иране выявлены 1556 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 104 691. Вылечились 83 837 человек.